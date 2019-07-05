Драконий мостик вошёл в ТОП-5 мест для поцелуев

Романтичное место находится на Приморском бульваре. Опрос в социальных сетях провёл российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Первое место респонденты отдали смотровой башне на горе Ахун в Сочи. Далее идут Поцелуев мост в Санкт-Петербурге, Беседка ветров в Гурзуфе и ялтинский Платан Дункан. Замыкает первую пятёрку Севастополь.

Завтра отмечается всемирный день поцелуев. И пятое место в рейтинге самых романтических для этого мест занял севастопольский “Мостик влюблённых”.

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