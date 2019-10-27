Древний некрополь может находиться на участке, передаваемом Херсонесу

Учёные предполагают, что на участке, который Министерство обороны России передаёт музею-заповеднику «Херсонес Таврический», мог находиться античный некрополь.
«Полагаем, что там расположен некрополь, и предстоит большая работа. Некрополь располагался за городской стеной – древние думали, что умершие охраняют их», – приводит ТАСС слова директора музея-заповедника Елены Морозовой.
Она уточнила, что на территории сначала проведут работы археологи. По результатам изысканий будут скорректированы планы дальнейшего использования земли.
Ранее митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал, что на участке планируется построить новую открытую сцену, организовать музей античности и Византии, музей христианства.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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