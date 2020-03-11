Древний Херсонес воссоздадут в дополненной реальности

Новый световой арт-объект установят в Севастополе в районе Античной усадьбы №25 хоры Херсонеса. Об этом в интервью Вести ФМ рассказала руководитель общественной организации «Севпарки» Ольга Глухова. Она отметила, что дальнейшее благоустройство древнего надела стало возможным после того, как по поручению исполнительной власти на территории исторического объекта было организовано освещение.

По словам Ольги Глуховой, в ближайшее время гости увидят античный район воссозданным при помощи дополненной реальности, а экскурсии будут не только пешими, но и велосипедными. Кроме того, посетители хоры всегда могут стать непосредственными участниками происходящего в усадьбе.

«К нам очень часто приходят художники, архитекторы, фотографы. Через свои предложенные проекты или наши идеи они могут себя реализовать. И мы с удовольствием их приглашаем. В этом году у нас запланировано не менее шести выставок в наших уличных галереях. Приходите, предлагайте свои работы, будем рады всех видеть. У нас есть много идей по благоустройству. Поэтому, мы с удовольствием ждём архитекторов, чтобы реализовать наши идеи», – рассказала гостья.

Будут меняться и другие общественные пространства города. Какими им быть – решат севастопольцы. «Севпарки» готовы услышать их мнение и изучить отношение горожан к благоустройству территорий.

«Методом фокус-группы мы исследуем, что люди хотели бы видеть в своих локальных районах. Почему люди ходят в парки, чем им там интересно заниматься, что бы они хотели видеть? Анализ этого исследования послужит основой для работы по благоустройству парков Севастополя. Мы из желающих отберём респондентов, которые наиболее соответствуют тематике исследования. Это будет не более 15 человек из различных социальных и возрастных групп. Глубинное интервью с каждым позволит составить повестку работы организации «Севпарки», – пояснила Глухова.

По её словам, благоустраивать территории древних поселений, подобных усадьбе №25, необходимо очень бережно. Решая непростые задачи, общественники в результате получили оригинальные проекты. Например, там, где нельзя копать грунт и высаживать деревья, устанавливают кадки с растениями и мобильные клумбы. А там, где невозможно возвести капитальные конструкции, появились переносные архитектурные формы, скульптуры и арт-объекты.

«В кадки мы посадим растения, которые не требуют регулярного полива. Это будут суккуленты, небольшие деревья, которые не очень чувствительны к отсутствию воды», – поделилась планами Ольга Глухова.

В перспективе также курс лекций для школьников, который проведут уличные художники. Они расскажут, где заканчивается уличное творчество и начинается вандализм. На хоре Херсонеса запланированы субботники. Общественное пространство станет площадкой для фестивалей и выставок.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь