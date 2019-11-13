Дружинина завершила съемки фильма «Гардемарины IV»

Финальные съемки прошли в усадьбе Кусково в Москве. Впереди долгий процесс монтажа, озвучивания и постпродакшн.

Дворец, павильоны и парк не раз становились фоном для сюжетных линий в фильмах Светланы Дружининой. Здесь она снимала «Тайны дворцовых переворотов» и сцену бала в фильме «Виват, гардемарины!».

А в мае, августе, сентябре съемочная группа картины работала в Крыму и Севастополе. В фильме мы увидим виноградники «Золотой балки», Воронцовский дворец в Алупке, Голубую бухту Севастополя. Все морские сцены были сняты именно в Севастополе. А эпизоды, действие которых разворачивается в Италии, тоже снимали на Крымском полуострове – его пейзажи похожи на средиземноморские.

Также группа работала на Мосфильме, во дворцах Петербурга, Царском Селе.

«Наше кино будет интересно не только поклонникам первых фильмов, но и молодежи. Мы делаем картину, ориентируясь именно на этот фактор. В фильме будет любовь, приключения, экшен!» – написала режиссер на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По словам Дружининой, фильм выйдет на большой экран осенью 2020 года.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото со страницы фильма в Инстаграм

Источник: Вести.Севастополь