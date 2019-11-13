Дружинина завершила съемки фильма «Гардемарины IV»

13 ноября 2019     9
Дружинина завершила съемки фильма «Гардемарины IV»

Финальные съемки прошли в усадьбе Кусково в Москве. Впереди долгий процесс монтажа, озвучивания и постпродакшн. 

Дворец, павильоны и парк не раз становились фоном для сюжетных линий в фильмах Светланы Дружининой. Здесь она снимала «Тайны дворцовых переворотов» и сцену бала в фильме «Виват, гардемарины!».

А в мае, августе, сентябре съемочная группа картины работала в Крыму и Севастополе. В фильме мы увидим виноградники «Золотой балки», Воронцовский дворец в Алупке, Голубую бухту Севастополя. Все морские сцены были сняты именно в Севастополе. А эпизоды, действие которых разворачивается в Италии, тоже снимали на Крымском полуострове – его пейзажи похожи на средиземноморские.

 

Также группа работала на Мосфильме, во дворцах Петербурга, Царском Селе.  

«Наше кино будет интересно не только поклонникам первых фильмов, но и молодежи. Мы делаем картину, ориентируясь именно на этот фактор. В фильме будет любовь, приключения, экшен!» – написала режиссер на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По словам Дружининой, фильм выйдет на большой экран осенью 2020 года.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото со страницы фильма в Инстаграм

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Крымская «Массандра» завоевала медали в винном конкурсе в Гонконге
Крымская «Массандра» завоевала медали в винном конкурсе в Гонконге

ПАО «Массандра» завоевало шесть серебряных и бронзовых медалей на престижном конкурсе в Азии – Cathay Pacific Hong Kong International Wine …


Собчак сказала, почему на её свадьбе не было трупа
Собчак сказала, почему на её свадьбе не было трупа

Ксения Собчак рассказала о том, почему на ее свадьбе катафалк был без трупа. Об этом она написала в Instagram. Напомним, что …


Украинский журналист рассказал, как в стране отреагировали на заявление Ракицкого
Украинский журналист рассказал, как в стране отреагировали на заявление Ракицкого

15:46 Известный украинский журналист Артем Франков ответил на вопрос, как в стране отреагировали на слова защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого …


Дружинина завершила съемки фильма «Гардемарины IV»
Дружинина завершила съемки фильма «Гардемарины IV»

Финальные съемки прошли в усадьбе Кусково в Москве. Впереди долгий процесс монтажа, озвучивания и постпродакшн.  Дворец, павильоны и парк не …


Вести Севастополь 13.11.2019
Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Ремонт улицы Пластунской закончится не вовремя. Работам мешают и её жители, и даже деревья. – На …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты