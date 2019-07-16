ДТП под Верхнесадовым: грузовик в кустах, легковой автомобиль всмятку

16 июля 2019     31
ДТП под Верхнесадовым: грузовик в кустах, легковой автомобиль всмятку

16 июля в 7:05 утра на трассе под селом Верхнесадовое произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водитель Тойоты, который ехал по направлению из Симферополя в Севастополь, выехал на полосу встречного движения. Навстречу ему двигался грузовик Ниссан. Чтобы избежать столкновения, водитель Ниссана вырулил резко вправо, тем не менее произошел удар, и грузовик улетел в кусты придорожной полосы. У легковушки смята вся передняя часть. Водитель Тойоты и его пассажир получили травмы, обоих доставили в больницу, – сообщили “Вести – Севастополь” в пресс-службе УМВД. 

Эту аварию уже активно обсуждают в соцсетях, и пользователи сходятся во мнении, что на этом достаточно опасном участке дороги не стоит превышать скоростной режим и пытаться пойти на обгон.

«Нервы надо лечить, а спешить не нужно, на том свете принимают круглосуточно. Терпеливее надо быть, ехать всем надо».

«Эту дорогу знаю хорошо, всегда впадаю в дичайшую истерику, что творят на этом участке…Совершают такие обгоны, что домой приезжаю совершенно разбитая и больная, сколько раз видела там ДТП, сколько раз тупым стадом от 2 до 5 машин совершают одновременно обгон, пока еду, молюсь за них и чтобы не прилетело мне и другим», – пишут севастопольцы в группе «Автопартнер Крым/ ДТП ДПС» в соцсети «ВКонтакте».

Почему водитель Тойоты вылетел на встречную полосу, был ли это действительно обгон, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Причины ДТП пока не сообщаются.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

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