Евпатория возглавила рейтинг самых популярных курортов для отдыха с детьми

18 августа 2019     17
Евпатория возглавила рейтинг самых популярных курортов для отдыха с детьми

Восемь городов Крыма и три курорта Краснодарского края вошли в число самых популярных для отдыха с детьми в сентябре. Рейтинг черноморских курортов составил российский сервис Tvil.ru на основе данных об оплаченном бронировании отелей.

Туристы с детьми бронируют в сентябре отдых на море на 10—12 ночей и тратят на аренду жилья от 2 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дольше всего они отдыхают в Евпатории и тратят на аренду жилья в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки. Прошлым летом в Евпатории открыли даже специализированный детский пляж. 

Десятка курортов, популярных у туристов с детьми в сентябре 2019:

Евпатория — 2,4 тысяч рублей/ 12,6 ночи Ялта — 3,5 тысяч рублей/ 10,4 ночи Сочи — 2,3 тысяч рублей/ 9,9 ночи Феодосия — 2,3 тысяч рублей / 10,2 ночи Анапа — 2 тысячи рублей / 11 ночей Алушта — 2,8 тысяч рублей / 10,8 ночи Судак — 2,4 тысяч рублей / 10,5 ночей Алупка — 2,5 тысячи рублей / 10 ночей Севастополь — 2,6 тысяч рублей / 10,9 ночи Геленджик — 2 тысячи рублей / 11 ночей

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта my-evp.ru

Источник: Вести.Севастополь

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