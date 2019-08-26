«Евпатория» и «Севастополь» в лидерах II тура чемпионата Премьер-лиги КФС

26 августа 2019     20
«Евпатория» и «Севастополь» в лидерах II тура чемпионата Премьер-лиги КФС

В минувшие выходные прошли матчи второго тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза в новом сезоне.

В субботу «Кызылташ» встречался с «Севастополем». Судьбу матча решил один единственный гол Владислава Цоя. На 18-й минуте он забил его в ворота «Кызылташа», и бахчисарайская команда потом так и не смогла отыграться.

В этот же день феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» на своем поле принимал ялтинский «Инкомспорт». Во время, добавленное к первому тайму, Сергей Авраменко сумел забить гол. Второй- от Владимира Есина – полетел в ворота «Инкомспорта» на 81-й минуте игры. В итоге 2:0 в пользу «Кафы», сообщает Андрей Черный, пресс-атташе КФС.

В воскресенье, 25 августа, керченский «Океан» на своем поле сыграл с ФК «Евпатория». Счет такой же 2:0. Нападающий «Евпатории» Евгений Харченко, вышедший на замену на 73-й минуте матча, уже через минуту забил «Океану» гол, а через 6 минут – еще один.  Керченцам отыграться не удалось.

И еще одна игра прошла в воскресенье. Молодежный состав «Крымтеплицы» в ничью сыграл с симферопольской «ТСК-Таврией». Хозяева поля повели в счете на 29-й минуте после гола Ленура Ахунова. Но на 75-й минуте Артур Новотрясов забил мяч в собственные ворота — итог встречи 1:1.

После матчей второго тура лидируют «Евпатория» и «Севастополь», у обеих команд по 6 очков. На третьем месте «ТСК-Таврия» с 4 очками, далее «Кызылташ» с тремя, «Фаворит-ВД Кафа», у нее тоже три очка. Замыкают турнирную таблицу «Крымтеплица» с одним очком, «Инкомспорт» и «Океан». У них по нулям.

Матчи третьего тура состоятся 31 августа. ФК «Севастополь» сыграет с ФК «Фаворит-ВД Кафа». Противником «Евпатории» станет «Кызылташ», «ТСК-Таврия» встретится с «Океаном», «Инкомспорт» с «Крымтеплицей».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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