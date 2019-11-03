«Евпатория» одержала шестую победу подряд

Два гола в сегодняшнем матче с феодосийским “Фаворитом – ВД Кафа” позволили футбольному клубу «Евпатория» удержаться в верхних строчках турнирной таблицы.

Сегодня на четырех стадионах Крыма проходят матчи 12-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. «Евпатория» и «Фаворит ВД- Кафа» играли на стадионе им. Шайдерова. Как сообщает пресс-атташе КФС Андрей Черный, феодосийцы проиграли уже шесть матчей подряд: последний раз подопечные Юрия Гетикова побеждали 21 сентября. Евпаторийцы же, напротив, до сегодняшней встречи имели в своем активе внушительную серию из пяти побед подряд – и вот добавилась шестая.

Первый засчитанный гол на 70-ой минуте забил Андрей Васянович. Спустя 9 минут еще один мяч в ворота феодосийцев с пенальти отправил Николай Хомич.

В эти минуты в Керчи местный “Океан” играет с молодежненской “Крымтеплицей”, а бахчисарайский “Кызылташ” на родном поле ведет битву с ялтинским “Инкомспортом”.

Центральный поединок 12-го тура в 16 часов начался в Севастополе. ФК «Севастополь» встречается с лидером чемпионата – симферопольской “ТСК-Таврией”.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото с сайта gorod24.online

Источник: Вести.Севастополь