«Евпатория» одержала шестую победу подряд

3 ноября 2019     19
«Евпатория» одержала шестую победу подряд

Два гола в сегодняшнем матче с феодосийским “Фаворитом – ВД Кафа” позволили футбольному клубу «Евпатория» удержаться в верхних строчках турнирной таблицы.

Сегодня на четырех стадионах Крыма проходят матчи 12-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. «Евпатория» и «Фаворит ВД- Кафа» играли на стадионе им. Шайдерова. Как сообщает пресс-атташе КФС Андрей Черный, феодосийцы проиграли уже шесть матчей подряд: последний раз подопечные Юрия Гетикова побеждали 21 сентября. Евпаторийцы же, напротив, до сегодняшней встречи имели в своем активе внушительную серию из пяти побед подряд – и вот добавилась шестая.

Первый засчитанный гол на 70-ой минуте забил Андрей Васянович. Спустя 9 минут еще один мяч в ворота феодосийцев с пенальти отправил Николай Хомич.

В эти минуты в Керчи местный “Океан” играет с молодежненской “Крымтеплицей”, а бахчисарайский “Кызылташ” на родном поле ведет битву с ялтинским “Инкомспортом”.

Центральный поединок 12-го тура в 16 часов начался в Севастополе. ФК «Севастополь» встречается с лидером чемпионата – симферопольской “ТСК-Таврией”.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта gorod24.online

Источник: Вести.Севастополь

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