Евразийские игры: первый рекорд поставлен, Севастополь ждет второй

Сегодня, 16 июня, в 17 часов в Севастополе, возможно, будет установлен новый рекорд Евразии. На площади Нахимова атлеты из разных стран будут на скорость тянуть тяжелую технику весом 50 тонн. Там же два российских спортсмена попробуют установить рекорд страны, подняв вдвоём конструкцию весом 650 килограммов.

А вечером 15 июня шестеро атлетов пронесли две бетономешалки по 30 тонн каждая, то есть подняли 60 тонн. Достижение стало новым рекордом России и Евразии. Прежний рекорд при использовании профессиональной упряжки для силового экстрима составил 40 тонн.

Севастопольские силачи Александр Молодцов и Сергей Романчук с первых минут турнира показывают хороший результат. Поднять над собой четверть тонны – непростая задача даже для титулованных спортсменов. Дальше – только сложнее, например, “суданская прогулка”. В обе стороны по дорожке спортсмены переносят уже 600 килограммов. Здесь самое главное – одновременный старт и, конечно, командная работа. Помериться силами в Севастополь приехали спортсмены из 6 стран.

Как и на любом турнире, силы на мировой геополитической арене не равны.

«Для участников Евразийских игр границ нет, говорит призер Кубка Европы среди силачей Марис Розенталс. – Политика нас не интересует. И все: россияне, украинцы, китайцы – все очень хорошие друзья. Мы все, силачи, как одна семья, все друг другу помогаем».

Поэтому во время соревнований некоторые из команд объединились, когда партнеры получали травмы. Силовой экстрим популярен во многих странах. Очень много в этом спорте сибиряков и уральцев. Однако у севастопольцев есть шансы покорить не только российский, но и международный богатырский олимп.

Настоящий фермер точно бы удивился такому променаду по набережной наперевес с чемоданами, вес каждого из которых – 150 килограммов. А ведь это упражнение так и называется “прогулка фермера”. Задача спортсмена – преодолеть дистанцию за максимально короткий срок.

Сегодня на площади Нахимова подведут итоги фестиваля. 6 человек по одному от каждой страны будут выполнять так называемое упражнение аракпул: в специальной упряжке перемещать автопоезд суммарным весом 60 тонн, две машины, два бетоновоза. А еще силачи проведут мастер-классы и попробуют установить рекорд России в тяге двойного треп-грифа.

Вероника Андреева, Михаил Шурмель, Екатерина Малунова