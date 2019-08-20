Евродепутат от Франции считает бессмысленной санкционную политику в отношении России

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает, что экономические ограничения ЕС в отношении России в первую очередь серьезно ударили по многим французским предпринимателям, особенно сельскохозяйственным. Они потеряли большой рынок сбыта для своей продукции.

Накануне на Лазурном берегу состоялись переговоры между президентами России и Франции. Итоги встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона «Известиям» прокомментировал Тьерри Мариани. По его мнению, для нормализации двусторонних отношений необходима полная отмена антироссийских санкций.

«Большинство французов осознают, что продолжение санкционной политики бессмысленно, так как оно не решит крымский вопрос или проблему на Украине», – считает Мариани.

Вообще евродепутат известен своими пророссийскими взглядами, он выступает за то, чтобы Европа признала Крым российским. Впервые он приехал на полуостров в 2015 году во главе группы парламентариев и сенаторов, чтобы лично убедиться в добровольном воссоединении Крыма и России. По итогам поездок Мариани заявлял о необходимости признать прошедший 18 марта 2014 года референдум, говорил о том, что на полуострове нет притеснений нацменьшинств.

В 2016 году Тьерри Мариани приехал уже в Севастополь на празднование Дня военно-морского флота, а в марте 2019 года — в дни празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией – снова посетил полуостров в составе делегации французских политиков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь