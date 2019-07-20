Европейские политики и общественники посетят Крым в августе

20 июля 2019     30
Европейские политики и общественники посетят Крым в августе

Делегация европейских политиков, журналистов и общественных деятелей в августе посетит Крым. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в эфире радио “Спутник в Крыму”.

«Я уверен в том, что мы на правильном пути. У нас есть наработки, планы. Я рад каждым контактам, особенно с представителями средства массовой информации», – сказал Юрий Гемпель.

Глава парламентского комитета подтвердил визит на полуостров смешанной немецко-норвежской делегации, который запланирован на октябрь текущего года. Ожидается, что в состав делегации войдут представители правящих партий Германии. 

Источник: Вести.Севастополь

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