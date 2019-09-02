ЕГКС представит Севастополь на конкурсе IT-проектов

Единую городскую карту представят в номинации “Народное признание”. Соперниками станут 23 проекта из разных регионов страны.

Голосовать за проект можно будет на сайте конкурса.

Второй кандидат от Севастополя, также часть приоритетного проекта “Умный город” под названием “Создание цифровой платформы управление территорией” уже вышел в финал в номинации “Управление территорией”.

Победителя определит народное голосование – оно продлится до 8 сентября.

Сам конкурс “ПРОФ-IT” завершится в рамка всероссийского форума региональной информатизации 12-13 сентября в Белгороде.

Служба информации “Вести – Севастополь“

фото bashinform.ru

Источник: Вести.Севастополь