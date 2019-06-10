ЕГЭ по обществознанию в понедельник прошел в штатном режиме

Сегодня, 10 июня, больше тысячи одиннадцатиклассников Севастополя сдавали единый госэкзамен по обществознанию. Один из пунктов проведения был перенесен из пострадавшей от ливня школы №39 в 44-ую.

Как сообщил заместитель директора – начальник отдела Государственной итоговой аттестации севастопольского Регионального центра оценки качества образования Евгений Рагоньян, госэкзамен прошел штатно, несмотря на ущерб, причиненный накануне стихией некоторым пунктам приема ЕГЭ.

Кроме школы № 39 на улице Очаковцев, где вода хлынула в вестибюль здания и подобралась к электрощитовой, в минувшую пятницу было нарушено энергоснабжение и в пункте проведения экзаменов на базе средней школы № 41 на улице Горпищенко. Но там возникшую неисправность удалось быстро ликвидировать, и сегодня школа приняла учеников.

Результаты ЕГЭ по обществознанию у выпускников 11-х классов станут известны до 25 июня.

Несмотря на сложные погодные условия, в субботу, 8 июня, в Севастополе выпускники школ сдали устную часть ЕГЭ по немецкому, французскому и испанскому языкам – эти учебные дисциплины выбрали для себя 13 старшеклассников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Регионального центра оценки качества образования

Источник: Вести Севастополя