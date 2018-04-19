Единая городская карта Севастополя: где купить и как пользоваться

В Севастополе проведён пробный запуск системы безналичной оплаты проезда на катерах, троллейбусах и автобусах. Единая городская карта действует уже с 1 апреля.

Где купить?

Приобрести единую городскую карту Севастополя будет возможно в киосках «Союзпечати», в кассах морского порта и в транспорте у кондуктора по цене 60 рублей. Денежных средств на карте не будет. Купив её, вы как бы «подключитесь» к возможности оплачивать проезд по-новому. Действовать такая карта будет до конца 2020 года.

Как пользоваться?

Зайдя в салон транспорта с электронной картой (ЕКГС), нужно приложить её к валидатору. Это специальное устройство, которое списывает деньги с карты за проезд. Сейчас такие валидаторы устанавливают в городском транспорте, но есть они ещё не везде.

Первое время валидаторы также будут находиться и у кондукторов. Вставлять карту никуда не нужно, она работает на бесконтактной основе. Достаточно приложить её к устройству. После считывания с карточки суммы проезда, валидатор выдаёт чек — это и есть ваш билет.

На чеке указана вся необходимая информация — название предприятия, обслуживающего маршрут, номер маршрута, время оплаты проезда и даже контактные телефоны перевозчика. Так же виден остаток по карте.

Стоит отметить, что севастопольцы смогут расплатиться в транспорте как картой, так и наличными. Вы просто даёте деньги за проезд кондуктору, он, в свою очередь, через валидатор фиксирует поездку своей электронной картой и выдаёт вам чек оплаты.

С 1 апреля валидаторы появятся во всех троллейбусах и муниципальных автобусах Севастополя. А также на катерах и паромах. Транспорт, поддерживающий ЕГКС, отмечен специальной наклейкой.

Как пополнить?

ЕКГС действует по принципу мобильного кошелька. На неё можно положить любую сумму денег и пользоваться, пока не закончатся средства. И дальше пополнять её по мере расходования денег. Пополнить счёт можно в платёжных терминалах, в которых горожане привыкли пополнять счета мобильных телефонов, через специальный считыватель или по номеру карты.

Карты в случае потери восстановлению не подлежат, потому что не будут персонифицированы.

А вот льготные карты будут именными. В случае потери такую карту можно будет заблокировать и восстановить.

До конца года планируется подключить к системе и банковские терминалы — с их помощью пассажиры будут вносить деньги на карту.

В чём выгода?

Главная цель внедрения карты — упростить людям жизнь. Пассажирам больше не придётся беспокоиться о покупке проездных каждый месяц, а просто нужно будет помнить о необходимости пополнить счёт карты.

Водители будут меньше отвлекаться от дороги, больше следить за безопасностью и соблюдать правила дорожного движения, а не заниматься отсчитыванием мелочи на сдачу.

Чиновники же получат полный и подробный отчёт о пассажиропотоке и о количестве льготных пассажиров.

Власти рассчитывают, что позже (к июню 2018 года) к новшеству присоединятся и частные перевозчики. Не секрет, что пассажиропоток коммерческого транспорта сегодня сложно просчитать. Вот только большие сомнения, что маршрутчики обрадуются такой перспективе. Ведь им придётся раскрыть все доходы.

Есть ли минусы?

ЕГКС можно использовать только для оплаты проезда, взаимодействия с банковскими платёжными системами или с материковыми картами пока не предусмотрено.

Баланс карты виден на билете, который можно получить только при оплате поездки, и в терминале при пополнении счета: никакого сайта или приложения для отслеживания транзакций пока нет.

Севастопольцев на ЕГКС принудительно не переводят, поэтому можно не беспокоиться и оплачивать проезд наличными, что в свою очередь не избавит городской транспорт от проблемы с мелочью и сдачей.

В других городах России владельцы подобных карт в качестве бонуса оплачивают проезд по сниженной цене, в Севастополе — по полной стоимости.

Кондукторы будут принимать плату и наличными, и электронной картой. Пользоваться валидаторами кондукторы уже научились и сейчас отрабатывают навыки применения автоматизированной системы.



Виктория Чеканова

Фото с сайта sevastopolmedia.ru