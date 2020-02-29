Единственный гол в матче «Евпатории» и «Крымтеплицы» был забит в дополнительное время

29 февраля 2020     19
Единственный гол в матче «Евпатории» и «Крымтеплицы» был забит в дополнительное время

Первый в 2020 году матч между ФК “Евпатория” и “Крымтеплицей” из Молодежного мог закончиться со счетом 0:0. Единственный гол в ворота “Крымтеплицы” евпаторийцам удалось забить только в компенсированное время – на 91-ой минуте, по завершении двух таймов. 

В последний день февраля открылась весенняя часть чемпионата Премьер-лиги КФС. Первыми в борьбу вступили команды из двух городов-героев: Севастополя и Керчи. Как прошел этот матч, можно прочитать здесь

Встреча “Евпатории” и “Крымтеплицы” была достаточно напряженной, обе команды много раз создавали голевые моменты, но никому так и не удавалось открыть счет. Первый и последний гол в этой игре забил евпаториец Ярослав Юдин. 

1 марта в 15:00 бахчисарайский «Кызылташ» сыграет с феодосийской командой «ВД Фаворит-Кафа». В это же время «ТСК-Таврия» из Симферополя встретится с «Инкомспортом» из Ялты. Игры весенней части чемпионата завершатся 6 июня. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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