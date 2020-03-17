Единый контакт-центр здравоохранения Севастополя будет работать круглосуточно

17 марта 2020     10
Единый контакт-центр здравоохранения Севастополя будет работать круглосуточно

На базе Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя с 18 марта в круглосуточном режиме заработает «горячая линия» по вопросам профилактики коронавируса.

Телефон «горячей линии» +7 (8692) 41-77-07.

Телефоны Единого контакт-центра здравоохранения:

8 (800) 5-800-800 (с мобильного телефона);

0 (800) 5-800-800 (со стационарного телефона). Звонок бесплатный.

Всех пациентов с подозрением на новый вирус госпитализируют в городскую инфекционную больницу. Там имеются 17 мельцеровских боксов, а также бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции.

Пока в городе не было ни одного подтвержденного случая заболевания.  В целях предупреждения распространения инфекции сегодня в городе введён режим повышенной готовности, отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия, в том числе празднование годовщины Русской весны.

Для транспортировки пациентов с подозрением на вирус Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выделил две машины, укомплектованные противочумными костюмами для медицинских бригад.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта online-kassa.ru

Источник: Вести.Севастополь

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