Севастополь вновь присоединится к ежегодной акции “Тотальный диктант”, которая за несколько лет своего существования успела стать международной. Все, кто говорит по-русски или только изучает язык, смогут проверить свою грамотность 14 апреля в 14.00.
Список площадок, на которых проводится Тотальный диктант в Севастополе:
– библиотека-филиал №16 (Инкерман);
– техническая библиотека;
– информационный супермаркет “Атриум”;
– центральная библиотека им. Л.Н. Толстого (читает заслуженный артист Украины Виталий Таганов);
– Севастопольский морской колледж;
– филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.
Для участия необходима регистрация на сайте totaldict.ru
Подробности: +7(978)900-70-07, +7(978)076-19-40