Севастополь вновь присоединится к ежегодной акции «Тотальный диктант»

Севастополь вновь присоединится к ежегодной акции “Тотальный диктант”, которая за несколько лет своего существования успела стать международной. Все, кто говорит по-русски или только изучает язык, смогут проверить свою грамотность 14 апреля в 14.00.



Список площадок, на которых проводится Тотальный диктант в Севастополе:

– библиотека-филиал №16 (Инкерман);

– техническая библиотека;

– информационный супермаркет “Атриум”;

– центральная библиотека им. Л.Н. Толстого (читает заслуженный артист Украины Виталий Таганов);

– Севастопольский морской колледж;

– филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для участия необходима регистрация на сайте totaldict.ru

Подробности: +7(978)900-70-07, +7(978)076-19-40