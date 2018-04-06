Севастополь вновь присоединится к ежегодной акции «Тотальный диктант»

6 апреля 2018     58
Севастополь вновь присоединится к ежегодной акции «Тотальный диктант»

Севастополь вновь присоединится к ежегодной акции “Тотальный диктант”, которая за несколько лет своего существования успела стать международной. Все, кто говорит по-русски или только изучает язык, смогут проверить свою грамотность 14 апреля в 14.00.

 
Список площадок, на которых проводится Тотальный диктант в Севастополе:

– библиотека-филиал №16 (Инкерман);

– техническая библиотека;

– информационный супермаркет “Атриум”;

– центральная библиотека им. Л.Н. Толстого (читает заслуженный артист Украины Виталий Таганов);

– Севастопольский морской колледж;

– филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для участия необходима регистрация на сайте totaldict.ru

Подробности: +7(978)900-70-07, +7(978)076-19-40

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