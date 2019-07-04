Екатерина Гусева и Евгений Дятлов выступили на 35-ой береговой батарее

Там вечером 3 июля прошел концерт “Во имя мира и любви”. Его посвятили памяти героических защитников Севастополя.

3 июля 1942 года считается официальной датой завершения Второй обороны города, когда Севастополем овладели фашистские войска, а советские солдаты были оттеснены к морю, и 35-ая береговая батарея стала последним их оплотом.

В программу концерта включили исключительно светлые мелодии, в память о защитниках Родины, которые до последнего сражались за город – с надеждой, что их потомки будут жить счастливо. В сопровождении оркестра Крымской филармонии для севастопольцев пели заслуженные артисты России Евгений Дятлов и Екатерина Гусева.

Источник: Вести.Севастополь