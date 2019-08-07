Екатерина Удалова из Севастополя претендует на титул «Миссис Россия-2019»

27-летняя жительница Севастополя, мама двоих детей Екатерина Удалова представляет город-герой в финале конкурса красоты «Миссис Россия-2019». Конкурсная часть стартовала 3 августа, а кому достанется корона победительницы, мы узнаем 10 числа. Церемония награждения пройдет в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Конкурс проводит Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин». На финал приехали 35 замужних женщин со всей страны, и целую неделю они проведут в Москве.

Кроме соревновательной программы, финалисткам предстоит стать участницами театрализованного показа модных коллекций.

В этом году темой конкурса выбрали космонавтику. Сегодня, 6 августа, участницы стали почетными гостями первой масштабной выставки под названием «Космос объединяет время и пространство», а завтра им предстоит поехать в город Королев и посетить наукоград, Центр управления полетами и музей космонавтики, а после дать пресс-конференцию в мэрии.

Вести финал конкурса пригласили артиста Дмитрия Дюжева. Среди членов жюри тоже немало известных лиц: это тележурналист Дмитрий Крылов, художники Никас Сафронов, Леонтий Озерников и Светлана Пчельникова, артист балета Гедиминас Таранда, Миссис Россия 2010, супермодель, посол и член совета директоров Всемирного Благотворительного Фонда Алиса Крылова, актер Юрий Кузнецов.

Фото с церемонии награждения конкурса “Миссис Россия-2018”

Источник: Вести.Севастополь