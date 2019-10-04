Елизаров: аналогов нового здания для театра танца в России нет

Городу нужны новые современные сцены, на которых смогут выступать артисты танцевальных жанров, заявил журналистам руководитель Главного управления культуры города Николай Краснолицкий на встрече, посвященной предстоящему фестивалю танцевальных театров “ART-БУХТА”.

“Я считаю, что две площадки: для театра танца и театра юного зрителя нам просто необходимы и третья площадка – это многофункциональный концертный зал на 1600-1800 мест, который нужен городу как воздух. Полумиллионный город, стыдно сказать, не имеет нормальной площадки”, – отметил Краснолицкий.

Он уверен, с приходом врио губернатора города Михаила Развожаева строительству здания для Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова будет дан новый стимул. Работы над проектом ведутся уже два года.

Руководитель театра танца Александр Елизаров рассказал, что здание, которое должны построить в Севастополе, будет уникальным.

“При экспертизе проекта есть такая процедура, как обязательное сравнение с объектом-аналогом. Так вот, объекта-аналога по строительству театра танца нет. Это говорит о том, что впервые в России будет построен с нуля театр танца. Как правило, все что существует, это так или иначе оптимизировано, переоборудовано, приспособлено”, – пояснил Елизаров.

В Севастополе появится театральная площадь, на которой будут находиться три новых здания: театра танцев, юного зрителя и театра кукол.

Вести ФМ – Севастополь

Фото СТВ

Источник: Вести.Севастополь