Елочные базары Севастополя закроются вечером 31 декабря

Сегодня в городе официально начали работать ёлочные базары. Их больше 40.

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Анастасия Пономарёва на новогоднюю премию покупает все атрибуты праздника. И на ёлочном базаре выбирает не просто дерево, а подарок для сына.

«Ребёнок пока верит, мы стараемся эту традицию соблюдать. То есть в ночь с 17-го на 18-е святой Николай нам приносит ёлочку, настоящую, живую. По возможности, когда ребёнок подрастёт, будем стараться переходить на искусственную ёлку, чтобы и атмосферу праздника сохранить, и за деревья побороться», – рассказывает житель Севастополя Анастасия Пономарёва.

Продавцы говорят, что дерево можно смело перевозить в машине. Дома растение расправится. Ведь именно в прессованном виде ели и сосны транспортируют в Севастополь из питомников Кировской, Самарской, Ульяновской области. Но некоторые горожане беспокоятся, что под нож идут местные краснокнижные виды.

«Надо беречь лес, хвойные насаждения! Надо озеленять Севастополь. А не на новый год… Никто же не проверяет, откуда привезли! Тем более, это крымская сосна! В центральной части России сосна совершенно другая!», – считает Владимир Морозов.

Эта точка по продаже новогодних деревьев находится на площади 50-летия СССР. Предприниматель просит не показывать лицо, но готов предоставить документы на свою продукцию.

«Район Бахчисарай, а с мелкими иголками – Пенза, вот, все сертификаты, накладная», – показывает предприниматель.

Новогодний волшебник Агив Бабаев не стесняется рассказать о своей работе. В этом году предприниматель выиграл конкурс на размещение торговой точки, заключил договор с городом и до вечера 31-го декабря будет работать на улице Шевченко. Покупателям готов помочь советом, как выбрать лучшее дерево.

«Как-то оценить, посмотреть, с боку пройтись. Зелёный ствол, чтобы ровный был. И всё!», – объясняет предприниматель Агив Бабаев.

Ровными должны быть и печати на документах: на договоре, накладных и санитарных сертификатах.

«Всего ёлочных базаров на территории Севастополя будет 44, этот формат новый для города, мы перешли от формата ярмарки, который был ранее, к формату нестационарной торговли», – отмечает начальник управления потребительского рынка Севастополя Максим Рожков.

Адреса точек продажи елей и сосен можно найти на официальном сайте главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя. В основном, деревья будут продавать на крупных базарах, в районе «Чайки, «Океана», «Муссона», у памятника матросу Кошке.

Ну а для того, чтобы наполнить дом праздничным настроением городские власти приглашают севастопольцев на специализированную новогоднюю ярмарку. С 27 по 29 декабря она будет работать на пересечении проспекта Героев Сталинграда и улицы Борисова.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь