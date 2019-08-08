ЕР возглавит бюллетени на выборах в Заксобрание Севастополя

Единая Россия возглавит список избирательных объединений в бюллетенях на выборах в Законодательное собрание Севастополя. Жеребьёвка, которая определяет порядок размещения наименований партий и их эмблем, состоялась сегодня.

Члены избирательной комиссии поместили в конверты шесть номеров, по числу партий допущенных к участию в выборах. Их представители смогли убедиться в том что конверты не прозрачны и жеребьёвка гарантирует всем равные возможности.

Очерёдность выбора конверта, по решению членов избиркома, соответствовала дате регистрации севастопольского отделения партии в минюсте. В итоге наименования партий и их эмблем в избирательном бюллетене будут размещены в следующем порядке: первая в списке – Единая Россия, вторая – Справедливая Россия, третья – КПРФ, четвёртая – ЛДПР, пятая – Партия Пенсионеров и шестая – Коммунисты России.

Источник: Вести.Севастополь