Ехать в Крым на Новый год поездом в два раза дешевле, чем самолетом

Цена билета на новые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым во второй декаде декабря оказалась в среднем почти в два раза ниже, чем на самолет, такие данные приводит сервис бронирования Туту.ру. Пассажиры, располагающие временем, а поезд до Симферополя из Москвы идет 33 часа, смогут существенно сэкономить на билетах.

Впрочем, в новогодние каникулы есть дни, когда добираться самолетом выходит дешевле.

Эксперты сервиса сравнивали цены на авиабилеты класса эконом и стоимость купе в поезде. Для корректного сравнения (так как самолет летит до Симферополя) брались цены авиа и ж/д именно до Симферополя, хотя поезд из Санкт-Петербурга идет до Севастополя, с остановкой в Симферополе.

Самыми дорогими днями можно считать 29, 30, 31 декабря и 5 января, когда стоимость авиабилета из Москвы до Симферополя превышает 10 тысяч рублей. По железной дороге можно будет доехать в два, а то и в три раза дешевле.

Так билет на поезд «Москва – Симферополь» с отправлением 29 декабря обойдется в 5325 рублей, 30-го – уже в 4088, а если выезжать в новогоднюю ночь, за 15 минут до боя курантов и встречать Новый год в вагоне, то за билет вы уже заплатите 3424 рубля. В то же время средняя стоимость авиабилета на 31 декабря приблизилась к 12 тысячам.

А вот 7 и 9 января в Крым выгоднее всего лететь самолетом. Средняя цена билета на самолет в Рождество – 2989 без багажа, 9-го января – 4514. Тогда как билет на поезд в эти дни будет стоить более 5 тысяч рублей.

Впрочем, свободных мест в «московском» поезде с 26-го по 29-го декабря включительно уже нет. Билеты на поезд из Петербурга в Севастополь купить еще можно, однако на 27, 28 и 29 декабря все билеты уже тоже проданы.

Средняя цена билета на поезд, если учитывать оба маршрута, в новогодние каникулы, по подсчетам Туту. ру, составила 4 789 рублей, а на самолет – 8 063 рубля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь