Жалобы на отсутствие отопления принимают на «горячую линию»

В городе стартовал отопительный сезон. Раньше запланированного дня по распоряжению главы региона котельные начали подавать горячую воду в социальные учреждения. Сегодня батареи нагреются и в части жилого фонда.

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График подключения отопления расписан на три дня, к среде во всех домах батареи должны стать горячими. Такого плана придерживается руководство предприятия Севтеплоэнерго.

«Зависит от погодных условий, днём у нас солнышко пригревает до 24 градусов и в этих условиях, возможно, будем уходить на ночные топки», – рассказывает директор Севтеплоэнерго Рамиль Галимуллин.

Традиционно первыми нагрелись батареи в социальных учреждениях: 80 детских садов, 100 школ, 43 медицинских объекта и жилые дома, которые подключены к тем же тепловым пунктам.

Если к середине недели в квартирах по-прежнему будет холодно, «согреет» обращение на «горячую линию» по номеру телефона: 42-31-48. Но готовность к зиме определяет не только старт отопительного сезона.

«Мы взяли на контроль и обеспечение шанцевым инструментом, песко-соляными смесями детских дошкольных образовательных учреждений, школ, для того, чтобы были подходные пути в случае наледи, было обеспечено благополучное перемещение граждан», – поясняет и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Контролируют и наличие необходимого инвентаря в арсенале управляющих компаний, чтобы в гололедицу дворники могли вовремя чистить придомовые территории.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь