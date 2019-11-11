Жаркий ноябрь: погода в Крыму установила температурный рекорд

10 ноября в Симферополе был установлен температурный рекорд.

Столбик термометра поднялся до +27,1 градуса, сообщает Крыминформ. Это на 3 градуса выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2010 году, и самая высокая температура за все время метеорологических наблюдений на полуострове.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что благодарить за теплую и солнечную погоду мы должны сибирский антициклон. Он не пускает на полуостров циклоны, которые могут привести к изменению погоды.

Всю предстоящую неделю в Крыму и Севастополе сохранится такая же комфортная погода: днем +19…23, ночью +8…13. Среднесуточная температура сейчас на 8-10 градусов выше нормы.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь