Жаркий ноябрь: погода в Крыму установила температурный рекорд

11 ноября 2019     6
Жаркий ноябрь: погода в Крыму установила температурный рекорд

10 ноября в Симферополе был установлен температурный рекорд. 

Столбик термометра поднялся до +27,1 градуса, сообщает Крыминформ. Это на 3 градуса выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2010 году, и самая высокая температура за все время метеорологических наблюдений на полуострове.  

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что благодарить за теплую и солнечную погоду мы должны сибирский антициклон. Он не пускает на полуостров циклоны, которые могут привести к изменению погоды.

Всю предстоящую неделю в Крыму и Севастополе сохранится такая же комфортная погода: днем +19…23, ночью +8…13. Среднесуточная температура сейчас на 8-10 градусов выше нормы.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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