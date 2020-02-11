Железная дорога соединит Севастополь с симферопольским аэропортом

Глава Крыма сообщил о запланированном строительстве железнодорожной ветки, соединяющей Севастополь с международным аэропортом Симферополя.

Сергей Аксенов отметил, что необходимые соглашения уже достигнуты как с губернатором Севастополя, так и с Минтрансом РФ. Он также подчеркнул, что на линии будет использоваться именно аэроэкспресс.

«Нам около 12-13 километров надо от аэропорта «Симферополь» врезаться до действующей железнодорожной ветки. Это будет однозначно аэроэкспресс, с тем чтобы от аэропорта «Симферополь» дорога до Севастополя занимала 50 минут максимум», — сказал глава Республики. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь