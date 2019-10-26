Железнодорожную часть Крымского моста подсветили

На час на арке железнодорожной части Крымского моста включили лампы архитектурной подсветки. В тестовом режиме работали лишь 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами.
Как сообщает инфоцентр Крымского моста, вся архитектурная подсветка сооружения состоит из 2000 светильников – это 19 км кабельных линий. Система охватывает не только арку и опоры моста, но и примыкающие к ним участки, правда, эти лампы для тестирования включать не стали.
Подсветка не будет слепить глаза участникам движения по мосту. Она – статичная монохромная.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Фото инфоцентра “Крымский мост”
Источник: Вести.Севастополь