Железнодорожную часть Крымского моста подсветили

26 октября 2019     18
Железнодорожную часть Крымского моста подсветили

На час на арке железнодорожной части Крымского моста включили лампы архитектурной подсветки. В тестовом режиме работали лишь 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. 

Как сообщает инфоцентр Крымского моста, вся архитектурная подсветка сооружения состоит из 2000 светильников – это 19 км кабельных линий. Система охватывает не только арку и опоры моста, но и примыкающие к ним участки, правда, эти лампы для тестирования включать не стали. 

Подсветка не будет слепить глаза участникам движения по мосту. Она – статичная монохромная.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Фото инфоцентра “Крымский мост”

Источник: Вести.Севастополь

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Железнодорожную часть Крымского моста подсветили
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