Жена старпома задержанного судна рассказала об отношении в Британии к крымским морякам

Российский экипаж перегонял судно Jireh, под флагом Нигерии, из Норвегии в Сенегал.

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Наш корреспондент взял интервью у Натальи, жены Игоря Лепехова – старшего помощника капитана задержанного в Британии судна Jireh. В составе экипажа девять крымчан. Женщина рассказала как к ним относятся власти Великобритании и судовладелец.

По информации посольства России в Великобритании, судно задержано из-за отсутствия или неверного оформления документов. К российским морякам у британских властей претензий нет. Сейчас экипаж находится на борту судна Jireh в порту Портленда.

«До настоящего времени обращений со стороны экипажа судна или родственников членов экипажа в адрес посольства России в Лондоне не поступало», – приводит ТАСС информацию пресс-службы дипломатического ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь