Женщина погибла в ДТП на Западной объездной Симферополя

Пассажир автомобиля “Деу Нексия” погиб в ДТП на западной объездной Симферополя в районе поселка Дубки, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в понедельник.
Инцидент произошел в ночь на 12 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля “Мерседес Бенц” столкнулся с автомобилем “Деу”, стоящим на проезжей части без включенного аварийного сигнала.
19-летний водитель “Дэу” с переломали лицевых костей доставлен в больницу. Водитель “Мерседеса” не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.
Источник: Вести.Севастополь