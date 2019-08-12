Женщина погибла в ДТП на Западной объездной Симферополя

Пассажир автомобиля “Деу Нексия” погиб в ДТП на западной объездной Симферополя в районе поселка Дубки, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в понедельник.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля “Мерседес Бенц” столкнулся с автомобилем “Деу”, стоящим на проезжей части без включенного аварийного сигнала.

19-летний водитель “Дэу” с переломали лицевых костей доставлен в больницу. Водитель “Мерседеса” не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Вести.Севастополь