Женщина, похитившая три миллиона рублей, задержана на границе с Крымом

В пункте пропуска «Джанкой» при попытке въезда на территорию России задержана гражданка Украины 1977 года рождения, которую подозревают в совершении кражи на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Выяснилось, что в прошлом году в Алуште харьковчанка похитила доллары, золотой лом и предметы коллекционирования на сумму более 3,1 миллионов рублей и уехала на Украину. Правоохранительные органы Алушты возбудили уголовное дело, в котором женщина стала главной подозреваемой, и объявили ее в федеральный розыск.

Харьковчанка об этом не знала и решила снова вернуться, чтобы отдохнуть на крымском побережье. Во время перехода границы ее задержали пограничники и передали сотрудникам полиции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь