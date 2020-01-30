Женщина, угрожавшая взорвать самолет Симферополь-Москва, задержана

Женщина, летевшая рейсом Симферополь-Москва авиакомпании S7, встала в проходе между креслами с сумкой в руках и объявила, что у нее с собой бомба и она может взорвать самолет.

Пилоты сообщили об этом диспетчерам, и после приземления в Домодедово воздушное судно отбуксировали на отдельную стоянку. Никаких требований пассажир не выдвигала.

Самолет оцепила полиция, но бомбы у женщины не оказалось. Она просто была пьяна. «Лже-террористку» задержали, сейчас она дает показания следователям, сообщило агентство «Интерфакс».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото airlines-inform.ru

Источник: Вести.Севастополь