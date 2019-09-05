Женщину с затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

5 сентября 2019     21
Женщину с затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

МЧС привлечет беспилотник для поисков женщины, которая пропала с перевернувшегося катера у мыса Меганом под Судаком. Об этом агентству Крыминформ сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

Пока светло, поиски будут продолжаться.

В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС Крыма и крымского ГУ МЧС России. Женщину ищут 47 человек и 16 единиц техники. Катер, на борту которого находились 14 человек, сегодня днем перевернуло сильной волной в 200 метрах от берега. Удалось спасти всех, кроме одной женщины. 

Источник: Вести.Севастополь

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Женщину с затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
Женщину с затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

МЧС привлечет беспилотник для поисков женщины, которая пропала с перевернувшегося катера у мыса Меганом под Судаком. Об этом агентству Крыминформ …



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