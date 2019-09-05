Женщину с затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

МЧС привлечет беспилотник для поисков женщины, которая пропала с перевернувшегося катера у мыса Меганом под Судаком. Об этом агентству Крыминформ сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

Пока светло, поиски будут продолжаться.

В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС Крыма и крымского ГУ МЧС России. Женщину ищут 47 человек и 16 единиц техники. Катер, на борту которого находились 14 человек, сегодня днем перевернуло сильной волной в 200 метрах от берега. Удалось спасти всех, кроме одной женщины.

Источник: Вести.Севастополь