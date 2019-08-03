Женщину с переломом ноги эвакуировали с вершины Ай-Петри

3 августа 2019     6
Женщину с переломом ноги эвакуировали с вершины Ай-Петри

Накануне днем крымские спасатели приняли обращение от девочки. Она сообщила, что на туристической тропе при подъеме на вершину Ай-Петри ее мама оступилась на камне и предположительно сломала ногу. Спуститься вниз самостоятельно она не может.

На Ай-Петри направилась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и бригада скорой помощи. У МЧС и руководства канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» есть договоренность, что в экстренных случаях спасатели имеют право воспользоваться канатной переправой. Таким способом вниз к ожидающему автомобилю скорой помощи транспортировали и пострадавшую женщину. До канатной дороги спасатели донесли ее на носилках. Предварительный диагноз – перелом ступни правой ноги.

По словам главы МЧС Крыма Сергея Шахова, большая часть происшествий в горах происходит из-за неподготовленности туристов к походу, неосторожного поведения на маршруте и пренебрежения правилами техники безопасности.

С начала лета сотрудники отряда «КРЫМ-СПАС» пришли на помощь 53 туристам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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