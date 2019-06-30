Женщины-танкисты поразили всех на форуме "Армия-2019" в Севастополе

В этом году международный военно-технический форум “Армия-2019” проходит не только на столичных площадках, но и в Севастополе. В Москве – показ перспективных образцов вооружения, там заключаются миллиардные контракты. А вот в Севастополе в формате военного шоу просто демонстрируют современную технику, которая обеспечивает безопасность всего Крымского полуострова.

Севастопольская часть форума стартовала в центре города, на площади Нахимова. Зрители увидели образцы новейшего российского вооружения, которые сегодня охраняют полуостров. Это пусковые установки “С-400 Триумф” и зенитно-ракетные комплексы “Панцирь”.

«Такая небольшая машинка, которая зарекомендовала себя во всех операциях, даже за рубежом, это Панцирь-С, – рассказывает Николай Верепаха, командир 31 дивизии противовоздушной обороны. – А ребята, которые представляют технику всем жителям нашего славного города, реально несут боевое дежурство».

На Черноморском флоте прошёл день открытого трапа. Для жителей и гостей города военные провели экскурсии по новейшим боевым кораблям.

Самая зрелищная часть форума – это так называемый “динамический показ” возможностей военной техники. На аэродроме “Южный” специальные подразделения освобождали заложников и уничтожали базу условных террористов.

Для жителей Севастополя более привычны морские учения и манёвры. Но не стоит забывать, что у Черноморского флота есть и береговые соединения, которые оснащены самой современной техникой. Свои возможности в таком формате, как сейчас, военные демонстрируют впервые. Наверное, поэтому на полигоне было так много зрителей.

«Тут видно вживую масштабы и размеры этой техники, и совсем всё по-другому. Такая гордость за военную мощь нашего государства! – делятся своими впечатлениями зрители. – Мне понравился бой между солдатами и террористами, это было весело! И как всегда наши победили, ура!»

Безусловные “звёзды” форума – женский танковый экипаж. Он стал сюрпризом для зрителей, которые и предположить не могли, что виртуозно управляют многотонной машиной девушки.

«Вы не представляете себе, что это за ощущение, когда ты едешь в этой 46-тонной громадине, – рассказывает командир танкового экипажа 126 бригады береговой обороны Юлия Петракова, – и она тебе подчиняется, тебя слушается, ты с неё стреляешь. Первый выстрел – это вообще непередаваемые ощущения!» «Показательным выступлением женского экипажа мы хотели показать, что воинская специальность доступна не только мужчинам. С тяжёлой техникой достаточно легко справляются и женщины. У нас есть не только танковые экипажи, есть экипажи БТР, беспилотных летательных аппаратов, женщины служат в разведывательных подразделениях, подразделениях специального назначения», – добавляет Сергей Липилин, заместитель командующего Черноморским флотом.

Военное шоу на аэродроме “Южный” состояло из семи эпизодов. В них были задействованы около ста бойцов бригад береговой обороны, морской пехоты и разведки. И более десяти единиц техники: танки, бтры, бронеавтомобили.

Не меньше зрителей и в акватории Севастопольской бухты. Здесь свои возможности показывают фрегат “Адмирал Макаров”, малые ракетные корабли, вооруженные ракетами “Калибр”, авиация Черноморского флота: истребители и ударные вертолёты. Кульминацией морского шоу стало стремительное освобождение захваченного условными террористами.

Севастополь впервые принял участие в международном форуме “Армия”. Но дебют получился ярким и зрелищным. Горожане и туристы в очередной раз убедились, полуостров под надёжной защитой.

Дмитрий Туркин, Ксения Егорова, Анастасия Лазарева, Антон Кузнецов, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь