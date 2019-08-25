Жертвам трагедии в колледже Керчи установят памятный знак

Памятник откроют ко 2 сентября. Об этом написал на своей странице в FaceBook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

“17-го октября 2018 года история Керчи была рассечена надвое. Наш долг – увековечить память жертв произошедшего события”. – прокомментировал пост Бороздин.

Знак появится прямо напротив входа в политехнический колледж. Сейчас на территории работает тяжелая техника, обрезают и спиливают деревья. Рабочие уложат плитку и установят памятный знак. Как он будет выглядеть, пока не раскрывается.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября прошлого года. Один из студентов расстрелял учащихся и устроил взрыв. Тогда жертвами нападения стали 20 человек.

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото facebook.com

Источник: Вести.Севастополь