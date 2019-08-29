Живой хештег из 21 буквы, составленный школьниками страны, вошел в Книгу рекордов России

29 августа 2019     20
Живой хештег из 21 буквы, составленный школьниками страны, вошел в Книгу рекордов России

Живой хэштег, составленный детьми из разных регионов страны, в том числе и Севастополя, вошел в Книгу рекордов России.

Участниками всероссийской акции весной стали более шести тысяч школьников. В 20-ти городах страны дети по буквам выстроили фразу – “Сохраните детские жизни”. Севастополь принял эстафету от Кабардино-Балкарии. 250 школьников на Графской пристани выстроились в виде буквы “Е”. Акция длилась три с половиной часа и распространилась на 11 тысяч километров в 9 часовых поясах. Организаторы такого масштабного проекта –  Госавтоинспекция МВД России, Министерство просвещения, Книга рекордов России, а также всероссийское издание “Детская дорога детства”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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