Жизнь в миниатюре: севастополец Дмитрий Фантаз создал собственный город

29 октября 2019     17
Жизнь в миниатюре: севастополец Дмитрий Фантаз создал собственный город

Cевастополец Дмитрий Фантаз создает миниатюры: целые сюжеты с мельчайшими деталями. Тяга к творчеству изменила его жизнь и помогла найти призвание. История филолога, который начал работать руками.

Кому-то хобби помогает отвлечься от работы и снять напряжение. Для других увлечение может стать основным источником дохода. Дмитрий Фантаз в созидании видит особый смысл. А начиналось все с простого моделирования.

«Вырос целый город: у меня сначала были только братья-близнецы. А потом вся это полка заросла, у меня уже даже нет места, я не знаю, что с ними делать. Потом пошли корабли, потом на день рождения мой старший брат подарил мне модель из пластика. И я теперь пытаюсь перейти на пластик», – рассказывает Дмитрий.

 

Развитию творческих качеств способствовало родительское воспитание. Тяга к творчеству передается в этой семье из поколения в поколение. Здесь хранят работы отца и деда Дмитрия – они делали объемные аппликации из ржаной соломки.

Правда, продолжать дело предков Дмитрий не захотел. Тогда в ход шли нитки и иголки, а теперь пластик и всевозможные подручные средства. Чтобы заниматься творчеством, по мнению мастера, нужно обладать особой усидчивостью. 

«У меня огромное количество друзей, и я пытался кого-то на это дело подсадить. Но они всегда говорили: у меня такое желание все это порвать, сломать или что-нибудь с этим сделать. У вас должно быть терпение», – говорит мастер.

О терпении Дмитрий рассказывает и дошколятам. С ними он занимается в одном из детских центров. Творческие способности формируются у ребёнка как раз в этом возрасте. Помимо технических навыков грамотный преподаватель поможет развить и индивидуальные качества, и талант.

«Современная педагогика считает, что в возрасте до трех лет формируются нейронные связи, – объясняет Галина Омельченко, руководитель детского центра. – Если мама играет с ребенком и показывает, как можно взаимодействовать с этой игрушкой, то здесь ребеночек уже начинает учиться концентрации и вниманию и потом, к школьному периоду эта концентрация будет только расти и расти».

Умение концентрироваться поможет и в работе, и в учебе. Есть тесная взаимосвязь. Чтобы избежать депрессии или кризиса самоопределения, важно определиться со своими предпочтениями как можно раньше.

Екатерина Копыткова, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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