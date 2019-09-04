Жильцам многоэтажки на Античном проспекте предложили скинуться на покупку лифта

В подъезде нового жилого дома по адресу: Античный проспект, 12Б, люди пешком ходят на десятый этаж. Всё потому, что лифт… украли.

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На техническом этаже в нетронутом виде предстаёт картина преступления. Обрезки проводов, дверцы распределительных шкафов покрыты толстым слоем дактилоскопического порошка.

В материалах уголовного дела мало деталей. Известно, что злоумышленники работали ночью.

«Замок, по выводу следственных органов, был вскрыт. Ключи были у нас, у лифтовиков, у управляющей компании и, возможно, у застройщика», – рассказывает главный инженер УК «Универсал-Сервис» Иван Кухта.

Ущерб оценили в 270 тысяч рублей. Управляющая компания предложила людям сдать деньги на новый лифт, однако инициативу жильцы подъезда не поддержали. За то, что сотрудники обслуживающей организации много месяцев не предоставляют людям услугу, которую должны, госжилнадзор Севастополя наложил на фирму штраф в размере четверти миллиона рублей.

«Управляющая компания, когда заходит на дом – присутствуют коммерческие риски. Они лучше бы на эти деньги купили новое оборудование. Дешевле бы обошлось это. А так они сейчас заплатят штраф и ещё придётся заказать оборудование и поставить за свой счёт», – пояснил старший инспектор госжилнадзора Алексей Жарликов.

Другая управляющая компания Гагаринского района мнение жителей старается учесть даже в таких вопросах: краску какого цвета закупить для ремонта подъезда?

«Вначале нам плохой предложили, коричневый. Я их выгнала, говорю: «мы же не в тюрьме живём! – смеётся жительница дома №6 по улице А. Шостака Клавдия Крепкер. – Нам сделайте, пожалуйста, салатовый. И они купили краску и сделали салатовым. А панели – голубыми».

Эта категория работ называется «текущий ремонт», потому что в течение года управляющие компании должны поочерёдно делать и подъезды, и сети, и кровлю.

«Если сравнить 18-й и 19-й год, то темпы и цифры значительно улучшились, ну и качество этих проводимых работ», – комментирует начальник отдела госжиланадзора Севастополя Сергей Дябелко.

В качестве примера он приводит ремонт сетей отопления в доме №29 на улице Адмирала Фадеева. Там заменили задвижки и обновили теплоизоляцию труб.

«Изоляция не меняется со времён постройки дома. Ведутся ремонты, протечки мы устраняем. Облазит изоляция! Поэтому приходится периодически её обновлять. Сейчас появились современные материалы, гораздо легче с ними работать», – говорит начальник отдела внутридомовых сетей УК Гагаринского района-2 Олег Коваленко.

Подобные полимерные материалы не только удобны для слесарей, но и энергоэффективны – позволяют сохранять тепло. А это – сэкономленные деньги и комфорт зимой.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь