Жителей аварийных домов в Севастополе расселят по решению суда

30 января 2020     16
Жителей аварийных домов в Севастополе расселят по решению суда

Прокуратура добилась в судебном порядке расселения жильцов из аварийных многоквартирных домов.

Нахимовским районным судом было вынесено решение о расселении жильцов из домов, признанных аварийными еще в 2018 году.

Дома №7, №9, №13, №15, №17, №21 по улице Паршина, №13 по улице Дзержинского, №9А по улице Баумана, №2 по улице Оборонной не соответствуют санитарно-техническим требованиям и проживать в них гражданам опасно. Однако, как установила в ходе проверки прокуратура Севастополя, новое жилье им до сих пор предоставлено не было. Жилищные права севастопольцев будут восстановлены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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