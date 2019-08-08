Жителей Кировского района Крыма беспокоит качество воды, которой поливают арбузы

8 августа 2019     40
Жителей Кировского района Крыма беспокоит качество воды, которой поливают арбузы

Во время выездного совещания по развитию Кировского района к главе Республики Крым Сергею Аксёнову обратился председатель Комитета ветеранов Афганистана Кировского района Владимир Романюк. Он обеспокоен тем, что арбузы, которые выращиваются в районе на продажу, поливают сточной водой. По словам Романюка, в районе вообще нет очистных сооружений.

«Когда закрыли газобаллонную станцию, чтобы осушить территорию, оставшуюся после емкостей с газом, там прорыли канаву и пустили воду в сброс, который течет за Красновку. Но по этому сбросу стоят насосы, которые орошают сейчас бахчу», – цитирует обратившегося Крыминформ.

А потом эти арбузы, политые водой непонятного качества, поставляются на рынки как Кировского района, так и всего полуострова.

Сергей Аксенов поручил заместителю министра ЖКХ Энверу Аблаеву выехать на место и посмотреть, какого качества вода подается на полив.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта fermer.ru

Источник: Вести.Севастополь

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