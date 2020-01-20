Жителей севастопольского общежития домой не пускает охрана

Жители общежития по адресу улица Вакуленчука, 29 не могут попасть к себе в дом. Сотрудники охраны Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности, запрещают гражданам пройти в свои квартиры, по той причине, что жилые помещения находятся в одном здании с общеобразовательным учреждением.

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На то, чтобы пройти домой у Руслана Федоровского уйдет как минимум полчаса, пусть он и стоит у входа в здание. Уже семь лет со своей семьей мужчина живет в общежитии, которое расположено над колледжем. В нём недавно усилили систему антитеррористической безопасности.

«17 января, когда утром все ушли на работу, люди начали в обед возвращаться и столкнулись с ситуацией, что они не могут зайти без документов. Поменяли двери, магнитные замки поставили и увидите сейчас турникеты стоят», – рассказывает житель общежития по адресу ул. Вакуленчука, 29 Руслан Федоровский.

У Елены Долгополовой паспорт с собой, но на входе его даже не спрашивают. Охрана не желает ни разговаривать с жильцами, ни открывать им дверь.

«Закрыта дверь! Жильцов пропустите пожалуйста! И вот так вот мы вынуждены по полчаса на морозе стоять. Смотрите я здесь проживаю, вот смотрите проживаю с 16 октября 1990 года, зарегистрирована, я здесь непрерывно живу! Значит по этому документу я должна свободно проходить в своё же жилище», – возмущается Елена.

Разговору с жильцами предпочёл другой разговор – по телефону. Спустя пять минут в здании появился наряд Росгвардии. Охранник нажал тревожную кнопку. Сотрудники правоохранительных органов просят жителей выйти из помещения для проверки документов.

И только после того, как сотрудники Росгвардии разъяснят, что действия охраны незаконны, они сопроводят людей до квартир.

«Ну я не видела этой ситуации, что значит не пропустили? Это запечатлено. Еще раз: у каждого охранника на этом предприятии есть должностная инструкция, в этой должностной инструкции есть чёткий порядок пропуска людей», – поясняет происшествие директор Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности Ольга Круглова.

Центральный вход, у которого расположен пост охраны и турникеты для 150 человек – единственный способ попасть домой, пожарный выход в здании есть, но и он закрыт.

Сотрудников органов внутренних дел до этого вызывали сами жители, все фиксировали на видеокамеры. Записи передали главе города. Они стали одной из центральных тем аппаратного совещания в правительстве.

«В этом общежитии проживают студенты, в том числе и несовершеннолетние дети. Физически эти помещения никак не отделены и не могут быть отделены от всех остальных помещений, через которые осуществляется проход, и поэтому по правилам безопасности, абсолютно на самом деле справедливо проверять документы при входе в здание», – комментирует ситуацию заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников.

Конфликт между образовательным учреждением и жильцами общежития, которые получили комнаты еще работая на заводе имени Калмыкова, длится уже более пяти лет. Сначала людей и вовсе хотели выселить. Не дал суд. В 2018 году владельцы комнат рассказывали нашей съемочной группе, что им ограничили доступ к приборам учета. И сегодня заявляют, что платят по счетам лично директору колледжа. Вопрос со статусом здания тоже так и не решён.

«У нас действуют два взаимоотрицающих друг друга документа. Первый основной документ – распоряжение правительства о включении в реестр собственности города Севастополя, статус здания подтвержден и закреплен как жилое. А второй документ подтверждающий то, что оно передано в оперативное управление образовательному учреждению как общежитие с назначением “Нежилое здание”», – рассказывает жительница общежития Елена Долгополова.

Разбираться с этими документами и со всеми бюрократическими коллизиями вокруг общежития теперь будут профессиональные юристы и члены правительства города. Такое решение было принято по итогам экстренной встречи с людьми, проживающими на Вакуленчука, 29.

«Жителям должны выдать электронные ключи, этот вопрос будет решать учебное заведение, параллельно будут решаться вопросы разведения потоков, то есть организации доступа в здание различным образом», – сообщает заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева.

Пока же людям выдадут временные пропуска. Сделать это пообещали 21 января. А за тем, как соблюдают новые правила сотрудники колледжа пообещали установить особый контроль. Сами же люди продолжают настаивать на отдельном беспрепятственном входе. Это предложение пообещали рассмотреть в течение месяца.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь