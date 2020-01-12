Жителей улиц Ульянова и Ерошенко беспокоит введение одностороннего движения

На улицах, ведущих к Херсонесу Таврическому, появились новые дорожные знаки. Схему движения перед музеем-заповедником планировалось поменять с 20-го января. Однако знаки открыли раньше. Как теперь будет двигаться транспорт по улицам Ерошенко и Дмитрия Ульянова?

Мини-пробки стоят не больше двадцати секунд. Потом водители обнаруживают, что движение по улице Ерошенко стало односторонним.

«Такое движение исключит конфликтные точки, создаст более спокойное движение транспорта, так как оно будет в прямолинейном направлении, исключён будет полностью встречный разъезд автомобильного транспорта, для пешеходов будет безопаснее переходить дорогу», – считает Роман Рамазанов, начальник отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта г. Севастополя.

Аргументы “за” – увеличение пропускной способности, снижение аварийности. “Против” – загазованность района и перегруженность проспекта Гагарина. Местные жители заметили ещё один недостаток в этом плане.

«Если будет одностороннее движение, возрастёт нагрузка на дворы. Если раньше пешеход чувствовал себя хозяином на пешеходных дорожках, то сейчас, повернув камеру, вы можете увидеть, что у нас на тротуарах стоят машины», – говорит Людмила Авдеева, старшая по дому №6а по ул. Гагарина.

Сделать улицы Ерошенко и Ульянова односторонними предложили специалисты Министерства Культуры России ещё 4 года назад. Предполагалось, что это поможет развитию музея «Херсонес Таврический». Но тогда решение отложили – дороги были в плохом состоянии. Теперь капитальный ремонт завершён, и повода не выполнять план нет. Идею сделать всё наоборот – с Ульянова на Ерошенко, отверг научный институт исследования автомобильного транспорта, который участвовал в разработке проекта. Дорожных знаков множество, и не везде они легко читаемы.

«Установлены дорожные знаки относительно остановки транспортных средств в заездном кармане в местах для парковки, и при этом существует знак 3.27 «Остановка и стоянка запрещена» с табличкой до этого знака и после знака», – пояснил Максим Мишин, руководитель проекта ОНФ «Дорожный контроль –Севастополь».

Позже в департаменте транспорта хотят внести коррективы – разрешить парковку вдоль дороги. Возможно, придётся пойти на уступки общественности ещё не раз. Внутри квартала – две больницы, школа, детский сад. Проходит всего несколько часов, и знаки, смущавшие автомобилистов, вновь закрыты. Официально движение здесь станет односторонним 20 января.

Евгения Квашнина, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь