Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы

27 января 2020     17
Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы

Сегодня на аллее городов-героев у знака «Ленинград» жителям блокадного города, которые живут в Севастополе, вручили медали “75 лет Победы”.

Награда учреждена в прошлом году по Указу Президента России. По словам главы города, её получат сотни севастопольцев: не только ветераны Великой Отечественной войны, но и  труженики тыла, а также бывшие узники концлагерей.

Владимир Виноградов

Один из тех, кто сегодня получил юбилейную медаль – Владимир Виноградов. Когда началась война, он, еще годовалый ребенок, остался с матерью, которая не успела уехать в эвакуацию – все дороги уже разбомбили немцы. А отец ушел служить на Ленинградский фронт.

«Ходили за хлебом, а когда вернулись, нашего дома уже не было. Хорошо у матери были ключи от дома, где жил ее брат. Там практически до конца войны, пока с фронта не пришел отец, мы и жили, – вспоминает Владимир Виноградов. – Отец постучал в дверь, открыл. Мать почему-то, увидев его, сползла по косяку дверному, потеряла сознание, а я ж не знал, что он мой отец, говорю: дядя, подними ее! Вот так мы познакомились».

А первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» Михаил Развожаев накануне вручил Шевкие Абибуллаевой, которая участвовала как в обороне, так и в освобождении Севастополя. 24 января участнице Великой Отечественной исполнилось 96 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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