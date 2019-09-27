Жители домов на Камышовом шоссе оказались в коммунальной блокаде

В окружении тазов и банок жители 11-го и 13-го домов на Камышовом шоссе живут уже несколько недель. Причина – коммунальная. Воду в их квартиры начали подавать не круглосуточно, а по графику.

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«Отключается в дневное время, с 11:00 до шести вечера, и ночью с 23:00 и до утра у нас нет воды», – делится житель дома №11 на Камышовом шоссе Олег Щавинский.

К проблеме водоснабжения добавляется газовая. Вопреки требованиям безопасности во многих квартирах этих домов стоят газовые баллоны.

Дома на Камышовом шоссе строили в конце 70-х годов, тогда во дворе оборудовали установку с баллонами, газ из которых поступал в квартиры по трубам. В 90-е годы эти трубы обрезали, а дом передали на баланс нового коммунального предприятия.

Уже почти четверть века обитатели этих домов ждут включения в программу газификации. В прошлом году людям предложили альтернативный вариант – проложить при капитальном ремонте домов более мощный электрокабель, чтобы жильцы дома заменили газовые плиты на электрические.

«Управляющая компания нам сказала, чтобы провести в наш дом газ – это большие проблемы, потому что строится трасса, а газ идёт по другой стороне. Предложили электроплиты, мы провели собрание, согласились, нам провели капитальный ремонт внутридомовых сетей, пока на этом всё закончилось», – рассказывает жительница дома №11 на Камышовом шоссе Марина Левина.

По закону те, кто пользуются электроплитами, могут перейти на льготный тариф. Электроэнергия будет в этом случае стоить 2 рубля 62 копейки за киловатт вместо 3,41 рубля. Но, чтобы это сделать, необходимо согласовать установку электроплит с энергоснабжающей организацией, предоставить ей изменённую техническую документацию и получить разрешение на отпуск дополнительной мощности.

«В нашу сетевую компанию «Севастопольэнерго» ни собственник, ни иное лицо, ни управляющая компания с проектом на увеличение мощности не обращались», – говорит заместитель коммерческого директора «Севастопольэнерго» Александр Череватый.

Но в управляющей компании утверждают, что письмо в «Севастопольэнерго» отправляли ещё в начале этого года – 30-го января.

«Управляющая компания писала письма «Севастопольэнерго» на увеличение мощностей и замену электрокабеля от подстанции, также письмо написано на управление городского хозяйства», – утверждает главный инженер управляющей компании «Стрелецкая бухта» Елена Гречишкина.

Судьбу этого документа в управляющей компании пообещали прояснить в ближайшее время. А чтобы решить вопрос с перебоями в подаче воды, жильцам советуют писать коллективное письмо в водоканал. Хотя там заявили, что о проблеме знают.

«Сеть водопровода, которая питает данные дома, подключена от магистрального водовода, который наполняет резервуары чистой воды на 19-м гидроузле. Давать воду от транзитного водовода сложнее, так как это идёт наполнение резервуаров. Решение данной проблемы у нас заложено в государственной программе», – поясняет заместитель начальника службы водоснабжения «Водоканала» Игорь Затынайченко.

По информации «Водоканала», сейчас инженеры проектируют новую ветку водопровода протяжённостью два километра. Это позволит подавать воду в дома на Камышовом шоссе не от магистральной трубы, а от гидроузла. Но сколько ждать воплощения в жизнь проекта, никто не отвечает. И жители Камышового шоссе продолжают грустно шутить о Камышовом коммунальном гетто.

Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь