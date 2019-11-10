Жители Инкермана рассчитывают, что прокуратура завершит ремонт их улицы

Жители Ростовской улицы в Инкермане готовят обращение в прокуратуру.

Причина в том, что на этой дороге никак не закончится ремонт.

Он должен был завершиться ещё в сентябре, однако подрядчик завёз сюда щебень мелкой фракции, не подходящий под последующую укладку асфальта по проекту. Контролирующие органы обязали строителей вывезти мелкий камень и засыпать дорогу более крупным. Рабочие выполнили требование, но дальше ремонт не продвигается. Кроме того, местные жители пожаловались, что при укладке щебня строители засыпали колодцы, в которых проходят трубы и водомеры для частных домов.

«Сказали, что нам поменяют крышку колодца. Вот мы ждём уже больше трёх месяцев. Когда это будет – мы не знаем. Чем это чревато, что я не могу брать показания, сколько точно воды я использую в доме, я считаю – это проблемно, это нужно как-то решить», – считает жительница дома по улице Ростовская Ирина Старицына.

В Севавтодоре нам прокомментировали ситуацию. По словам пресс-секретаря ведомства, ремонтом улицы Ростовская занимается подрядчик, который также работал на Камышовом шоссе – «Аэродромстройпроект», но там контракт с ним расторгли. Укладку асфальта на Ростовской улице компания тем не менее обещает закончить до конца года. Однако сейчас местные жители переживают, что, если пойдут дожди, неотремонтированная до конца дорога превратится в болото и окрестные огороды может подтопить вода с гор.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь