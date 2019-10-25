Жители Корабельной стороны жалуются на затянувшийся ремонт дорог

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны были сделать 17 дорог общей протяжённостью 11 километров. На семи улицах подрядная организация отстаёт от графика ремонта.

<!-- -->

Направо пойдёшь – дороги не найдешь. Тоже самое будет, если свернуть с площади Ластовой налево, на улицу Корабельную. Здесь также, куда ни глянь, говорят местные жители, сплошная полоса препятствий.

«У меня, в частности, маломобильная мама. То есть, ей дойти до магазина – это приходится преодолевать, грубо говоря, препятствия. Вот. Ну соответственно пыль, когда сухо. Грязь, когда дождь. Что ещё, детская больница рядом, мамы с колясками туда ходят какие-то тоже неудобства доставляет», – жалуется местный житель Павел Синицын.

Такие, что не обходится без травм. И жители окрестных домов в тёмное время суток на улицу выходят, опасаясь провалиться в открытый колодец.

Были и строители. В начале августа подрядчик приступил к ремонту семи улиц на Корабельной стороне. В том числе и самой площади.

Площадь Ластовая – центр затянувшегося ремонта, завершить который на всех объектах должны были до конца сентября. Планировалось также увеличить число людей и количество техники, но этого не произошло. Подрядчика уже давно не видно на объектах.

Однако в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры уверяют, что на улице Дзержинского основные работы по укладке асфальта выполнены. На Комсомольской к ним приступили. А на площади Ластовой, улицах Кораблельной, Надеждинцев и Рабочей – в стадии завершения. А то, что срок окончания работ истёк, не отрицают.

«Принимаем все меры к тому, чтобы интенсификация работ в ближайшее время произошла. Мы поменяли субподрядные организации, которые выполняют работы и надеемся, что в ближайшее время они всё закончат», – говорит и.о. директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков.

По скорректированному и озвученному графику, ремонт планируют завершить в течение месяца. А за нарушение сроков выполнения строительных работ подрядчика накажут рублём.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь