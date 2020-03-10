Жители Нижнегорского района украли сейф с деньгами

В Нижнегорском районе двое мужчин похитили сейф из помещения организации. Полицейские установили, что жители Нижнегорского района Крыма, 34 и 40 лет спланировали и совершили кражу сейфа. Один из них вскрыл помещение с помощью гаечного ключа и ножа и проник внутрь, второй страховал подельника на улице.

Мужчины забрали сейф, принесли к заброшенному зданию неподалёку, где вскрыли. В нём вместо денег злоумышленники обнаружили рекламные листовки с изображением купюр. Настоящие деньги, в сумме 54 тысячи рублей, не заметили. Злоумышленники попытали скрыть следы преступления и подожгли сейф, но не дождались пока он сгорит.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь