Жители проспекта Гагарина просят парковку вместо деревьев

24 октября 2019     10
Жители проспекта Гагарина просят парковку вместо деревьев

Ремонт тротуаров на проспекте Юрия Гагарина в Севастополе завершат к 10 декабря. Ход работ проверил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Строители уложили новое покрытие по нечетной стороне улицы. На подъезде к продуктовому магазину установили бетонные полусферы – это необходимо, чтобы обезопасить пешеходов на переходе. Предстоит также решить судьбу зелёной зоны вдоль проезжей части. Местные жители обратились к депутатам с просьбой организовать на её месте парковку.

«К нам и в муниципалитет поступило письмо от жителей, которые хотят, чтобы там были парковочные места, – рассказал председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. – Я думаю что инициатива  будет исходить от муниципалитета: будем делать либо опрос, либо общественные обсуждения».

«Если решение будет конкретно по обустройству парковочных карманов в рамках самого проезда, я думаю, мы с дорожниками будем завершать в 20 году, – сообщил Николай Аралин, начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства г. Севастополя.  – Пока эту территорию просто приведем в надлежащий вид, временный, а после этого уже будем реализовывать обустройство парковочных карманов».

Теперь очередь за четной стороной проспекта. Там сняли старое покрытие и приступили к установке нового бордюрного камня.  До конца года в Гагаринском районе должны завершить ремонт и благоустройство тротуаров и пешеходных дорожек на 14 участках общей протяжённостью 15 километров. Помимо укладки нового полотна строители понижают бордюрный камень на переходах, устанавливают искусственные дорожные неровности и элементы инфраструктуры для маломобильных граждан.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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