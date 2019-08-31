Жители пр. Генерала Острякова не поняли, в чем заключался ремонт подземного перехода

Результаты ремонта подземного пешеходного перехода на проспекте Генерала Острякова севастопольцы раскритиковали. Работы начались там в середине прошлой недели. В плане были заявлены новое освещение, обновление плитки, потолка, лестниц, а также очистка стен. Однако, как сообщают местные жители, света – нет, а все граффити по-прежнему на своих местах.

«Да, что-то они положили, убрали мусор. Но такой ремонт не устраивает. Можно было всё-таки плитку немножко обновить, неужели нельзя было это сделать людям?» – возмущается Любовь Сутулова. «Единственное – покрасили этот ободранный потолок. И 2-3 ямы заделали», – добавляет Нина Худякова.

Еще до ремонта горожане говорили, что в подземном переходе не хватает освещения, нужно обновить пандусы и перила. Это один из двух действующих подземных переходов в Севастополе. В планах – строительство ещё одного, на улице Дмитрия Ульянова.

Источник: Вести.Севастополь