Жители Самары к годовщине воссоединения Крыма с Россией станцуют Севастопольский вальс

6 марта 2020     15
Жители Самары к годовщине воссоединения Крыма с Россией станцуют Севастопольский вальс

В честь праздничной даты воссоединения Крыма с России в Самаре пройдет общественная акция «Соединяя сердца».

В рамках мероприятия самарцы смогут получить путевку в Крым, ответив правильно на вопросы блиц-викторины, а также принять участие во флешмобе «Севастопольский вальс». Желающие смогут научиться элементам танца и попробовать крымские угощения прямо на площади Куйбышева в центре Самары.

Военный ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя порадует жителей Самары увлекательной праздничной программой.

Общественная акция «Соединяя сердца», посвященная шестой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией, пройдет на площади Куйбышева в Самаре 15 марта 2020 года, сообщает ИА «ВолгаНьюс».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Самаре к годовщине воссоединения Крыма с Россией станцуют Севастопольский вальс
В Самаре к годовщине воссоединения Крыма с Россией станцуют Севастопольский вальс

В честь праздничной даты воссоединения Крыма с России в Самаре пройдет общественная акция «Соединяя сердца». В рамках мероприятия самарцы смогут …


Вести Севастополь 6.03.2020
Вести Севастополь 6.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Новое оборудование в севастопольском травмпункте. В чём преимущества современного аппарата для рентгенографии? – Неработающие приборы учёта …


Что ждет севастопольцев в праздничные выходные
Что ждет севастопольцев в праздничные выходные

Куда сходить и что посмотреть в эти праздничные выходные? Обзор событий – в рубрике “Афиша”.  7 марта в 18:00 в …


На Крымском мосту задержали фуру с девятью тоннами незаконного пива
На Крымском мосту задержали фуру с девятью тоннами незаконного пива

Полицейские совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования задержали на Крымском мосту перевозчиков нелегальной алкогольной продукции. В ходе проверки большегрузного транспорта на Крымском …


В Севастополе Госжилнадзор проверил поступившие жалобы на работу УК
В Севастополе Госжилнадзор проверил поступившие жалобы на работу УК

В Государственный жилищный надзор жители Севастополя обычно обращаются, когда терпеть уже больше нет сил. Люди жалуются на бездействие управляющих компаний, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты