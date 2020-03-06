Жители Самары к годовщине воссоединения Крыма с Россией станцуют Севастопольский вальс

В честь праздничной даты воссоединения Крыма с России в Самаре пройдет общественная акция «Соединяя сердца».

В рамках мероприятия самарцы смогут получить путевку в Крым, ответив правильно на вопросы блиц-викторины, а также принять участие во флешмобе «Севастопольский вальс». Желающие смогут научиться элементам танца и попробовать крымские угощения прямо на площади Куйбышева в центре Самары.

Военный ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя порадует жителей Самары увлекательной праздничной программой.

Общественная акция «Соединяя сердца», посвященная шестой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией, пройдет на площади Куйбышева в Самаре 15 марта 2020 года, сообщает ИА «ВолгаНьюс».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь